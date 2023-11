Van der Plas: ’technocraten’ Omtzigt en Timmermans niet gemist

BBB-leider Caroline van der Plas vindt het “een schoffering van de kiezer” dat Pieter Omtzigt (NSC) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) niet bij het verkiezingsdebat van RTL waren. Maar zij heeft hun inbreng ook niet gemist, zegt ze na afloop.

“Bij hun twee heb ik toch altijd het idee dat het een soort van overkoepelend technocratisch verhaal wordt”, aldus Van der Plas. Zonder Omtzigt en Timmermans, die twee weken geleden zelf een onderling een-op-eendebat organiseerden om het eens lang over de inhoud te kunnen hebben, werden volgens haar de verkiezingsthema’s “veel concreter” besproken.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft haar twee grootste concurrenten evenmin gemist. “Het is natuurlijk wel gek dat ze hier niet zijn”, vindt Yeşilgöz. “Maar dat is hun eigen keuze.” De VVD-leider is blij dat het debat verschillen tussen partijen duidelijk heeft gemaakt. Zij hoopt dat de kiezer er iets mee is opgeschoten.

D66-voorman Rob Jetten is verbaasd dat GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans niet bij het debat was, maar wel te zien was in een reclamespotje. “Dan denk ik, als ze dan gewoon hier zelf aan tafel komen zitten, dan hadden we elkaar ook kunnen bevragen.”

SP-leider Lilian Marijnissen beschuldigt Omtzigt en Timmermans van “duiken”. Zij vindt het jammer dat zij daardoor niet de kans krijgt met hen in debat te gaan.