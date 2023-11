Veel partijen positief over grote treinprojecten buiten Randstad

Negen politieke partijen in de Tweede Kamer noemen de grote treinprojecten Lelylijn en Nedersaksenlijn in hun verkiezingsprogramma. De Stichting Nedersaksenlijn vindt het positief dat de plannen zo vaak in de programma’s staan. Initiatiefgroep Lelylijn zegt dat de plannen wel wat concreter mogen.

De Lelylijn moet vanuit Noord-Holland via Friesland naar Groningen gaan, de meest waarschijnlijke route lijkt via de Noordoostpolder en het Friese dorp Drachten. Zo worden Noord-Flevoland, het zuidoosten van Friesland en Groningen nauwer verbonden met de Randstad. De Nedersaksenlijn moet van Groningen naar Enschede lopen en onder meer Veendam en Emmen met elkaar verbinden. Daarnaast moeten beide lijnen worden doorgetrokken naar Duitsland.

JA21 en GroenLinks-PvdA hebben de meest concrete plannen voor de treinverbindingen in hun verkiezingsprogramma. JA21 schrijft dat de treinlijnen “nieuwe dynamiek” opleveren in het noorden van het land, maar dat daarvoor wel de hulp van Den Haag nodig is. GroenLinks-PvdA noemt ook de verbinding met Duitsland en ScandinaviĆ« voor de Lelylijn en dat onderzocht moet worden welke uitbreidingen kunnen worden toegevoegd aan de Nedersaksenlijn.

De partijen die over beide lijnen schrijven zijn PvdD, D66, CDA, ChristenUnie, NSC en SP. BBB, VVD en Volt noemen alleen de Lelylijn in hun programma. Deze partijen benoemen allemaal het belang van de verbindingen, maar zeggen niet wat het bijvoorbeeld kan opleveren.

“We worden concreet genoemd in de plannen van meerdere partijen, zij willen allemaal dat de Nedersaksenlijn er komt”, zegt woordvoerder Roel Barkhof van de Stichting Nedersaksenlijn. “Als je ziet waar we een paar jaar geleden stonden, dan is dit heel mooi.”

Johan Goos van de initiatiefgroep Lelylijn, een lobbyvereniging voor de treinverbinding, vindt de aandacht die er voor is ook mooi, maar hij had liever gezien dat er concretere plannen waren geweest bij de partijen. “Het kan ons niet duidelijk genoeg.”

Barkhof ziet het voor de Nedersaksenlijn niet als een probleem dat er geen bedragen worden genoemd. “Het totaalkostenplaatje is 1,2 tot 1,25 miljard euro, daar valt de politiek niet van achterover.” Hij denkt dat de relatief lage kosten voor het realiseren van de verbinding een voordeel zijn. Barkhof had zelf ook al een paar mogelijke coalities gemaakt en “in alle gevallen is een meerderheid voor de Nedersaksenlijn”.