Wilders wil andere EU-regels migratie en anders opt-out

PVV-leider Geert Wilders wil samen met andere EU-landen een versoepeling van de Europese regels rondom migratie en asiel bewerkstelligen. Hij vindt dat Nederland hier veel meer zeggenschap over moet krijgen. Wilders wil zelf een veel strenger asielbeleid. Als de EU daartoe niet bereid is, moet Nederland kiezen voor een opt-out, zei Wilders in een interview met het Radio 1 Journaal. Dat betekent dat Nederland zich niet houdt aan de EU-regels over migratie en asiel. Als Nederland zich daar “met een iets steviger vuist op tafel” hard voor gaat maken, moet versoepeling van die regels lukken, denkt de PVV-leider.

Ook Europese regels zijn niet in beton gegoten”, zei Wilders. Er zijn volgens hem meerdere Europese landen die de migratie- en asielafspraken willen versoepelen. Ook diverse andere Nederlandse politieke partijen willen of overwegen een opt-out, zoals de VVD en JA21. NSC van Pieter Omtzigt sluit een opt-out niet uit.

Een opt-out, zeker op migratie, ligt in de EU zeer gevoelig en is lastig te regelen. Het vergt onder meer aanpassing van Europese verdragen. Als een van de lidstaten tegen een uitzondering van de asielafspraken voor Nederland is, blijft Nederland aan de Europese asielregels gehouden.

Wilders wil na jarenlang oppositie voeren meeregeren, herhaalde hij maandagochtend. “Ik denk uiteindelijk dat na de verkiezingen, mits wij natuurlijk een goede uitslag halen, alles wat niet vloeibaar is, vloeibaar wordt. En dat niemand om de PVV heen kan”, zei hij. “Ik realiseer me wel dat je, om mee te kunnen doen, niet moet vasthouden aan alle punten uit je programma.” Op immigratie en asiel wil hij “harde onderhandelingen” voeren, maar “wel redelijk”.

Er zijn veel overeenkomsten met de VVD, zei Wilders nogmaals, “om elkaar in ieder geval niet uit te sluiten”. In het RTL-verkiezingsdebat zondagavond botste hij met VVD-leider Dilan Yeşilgöz, maar een coalitie van PVV en VVD is volgens Wilders niet verder uit zicht geraakt. Beiden botsten ook eerder in een radiodebat flink met elkaar.

En hoewel NSC-voorman Pieter Omtzigt de PVV uitsluit als samenwerkingspartner, doen zijn kiezers dat niet, zei Wilders. Uit een onderzoek van EenVandaag van een week geleden, komt naar voren dat een meerderheid van de NSC-kiezers (60 procent) het acceptabel vindt als Nieuw Sociaal Contract met de PVV gaat samenwerken.