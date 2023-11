Advies: handhaaf veroordeling Holleeder voor onderwereldmoorden

De veroordeling van Willem Holleeder voor het uitlokken van vijf moorden moet in stand blijven. Dat schrijft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad dinsdag in haar advies.

Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde Holleeder in juni vorig jaar in hoger beroep tot een levenslange gevangenisstraf voor het geven van een reeks moordopdrachten. Holleeder, die altijd heeft ontkend, legde de zaak in cassatie voor aan de Hoge Raad. Ook de opgelegde straf kan blijven staan, vindt de advocaat-generaal (AG).

Het hof verklaarde bewezen dat Holleeder (65) het brein is geweest achter de liquidaties van Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook zat hij achter een mislukte moordaanslag op Mieremet in 2002. In 2019 kwam de rechtbank al tot de slotsom dat Holleeder schuldig is aan het uitlokken van de moorden en legde hem eveneens levenslang op.

Voornaam bewijs tegen Holleeder is geleverd door zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog. De vrouwen hebben uitvoerig en gedetailleerd verklaard. Ook Fred R. en Peter la S. hebben tegen Holleeder verklaard. Beiden waren kroongetuigen in het omvangrijke liquidatieproces Passage, dat deels over dezelfde moorden ging. Holleeders ‘partner in crime’ Dino Soerel kreeg daarin eveneens levenslang.

In de cassatieprocedure voerden Holleeders advocaten bezwaren op tegen de beslissing van het hof over onder meer de rechtmatigheid van de kroongetuigendeals en de betrouwbaarheid van de verklaringen van de diverse getuigen. Ook hebben zij tegen oplegging van de levenslange celstraf geprotesteerd.

De rechtmatigheid van de kroongetuigendeals heeft de Hoge Raad al beoordeeld in Passage, meent de AG. Het hof is niet van die lijn afgeweken in de zaak-Holleeder. De betrouwbaarheid van de verklaringen van onder anderen de zussen heeft het hof uitgebreid onderzocht. Dat geldt ook voor de vraag of anderen mogelijk verantwoordelijk zouden zijn voor de moorden. Dat heeft “geen aanknopingspunten opgeleverd dat iemand anders dan de verdachte achter de moorden zit”, vindt de AG.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend. De Hoge Raad doet naar verwachting uitspraak op 9 januari. Daartegen is geen beroep meer mogelijk. Als de raad tot gelijkluidende conclusies komt als de advocaat-generaal, is de veroordeling definitief.