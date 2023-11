Burgemeester Oisterwijk: voorval op school heeft veel impact

De gebeurtenissen van dinsdag bij een basisschool in Oisterwijk hebben veel impact op de leerlingen en ouders van de kinderen. Dat zegt burgemeester Hans Janssen van de Brabantse gemeente in een reactie op het incident in de school, waar een verwarde man binnendrong die zich agressief gedroeg. “Ook omwonenden zijn bang en boos, net als onze inwoners. Begrijpelijk en terecht”, aldus Janssen in een schriftelijke verklaring.

De man werd iets na het middaguur aangehouden, een paar uur nadat hij de school was binnengegaan en dreigende taal had geuit. Aanvankelijk bestonden er zorgen dat hij ook een explosief had achtergelaten in het schoolgebouw, maar er zijn volgens de politie geen verdachte voorwerpen gevonden. De school werd ontruimd. Meerdere andere scholen in de regio hielden uit voorzorg hun deuren op slot en lieten leerlingen niet naar buiten gaan.

Inmiddels zijn alle docenten en leerlingen van de getroffen basisschool veilig, zegt Janssen, die hen dinsdagochtend heeft gesproken. De burgemeester zegt dat de gemeente er alles aan doet om hen te ondersteunen en te begeleiden.