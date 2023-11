Celstraffen voor depot met sporen moordwapen De Vries

In de omvangrijke strafzaak rond een groot wapendepot in Alphen aan den Rijn en een reeks mishandelingen heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag celstraffen tot tien jaar en twee maanden opgelegd. In de opslag zaten pistolen die op dezelfde wijze zijn omgebouwd als het wapen waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten.

Onderzoek 26Woltz draait om een in maart 2022 ontdekte geheime wapenopslag en om een ‘Poolse maffia’ in opbouw in Den Haag. Bij een doorzoeking in een schuurtje in de Meidoornstraat in Alphen aan den Rijn werden in maart 2022 vier raketwerpers, 45 automatische handvuurwapens, 4825 kogelpatronen en een aantal dempers gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn die wapens bedoeld om liquidaties te plegen. Het OM vermoedt dat ook het wapen waarmee journalist Peter R. de Vries is doodgeschoten, uit die voorraad kwam.

De rechtbank kwam met tien jaar en twee maanden cel voor Pascal L. (46) en Jeremy W. (30) fors hoger uit dan de acht jaar cel die het Openbaar Ministerie had geĆ«ist in de zaak rond de wapenopslag. “De voorraad raketwerpers, automatische vuurwapens en duizenden kogels lag midden in een woonwijk”, zei de rechter. Gezien de hoeveelheid en het type wapens is de maximaal mogelijke straf voor dit feit de enige passende, zei ze.

Volgens de rechtbank hebben de verdachten bijgedragen aan de georganiseerde criminaliteit. “Geen van hen heeft verantwoordelijkheid genomen of laten zien spijt te hebben.” Vier Polen maakten deel uit van een groep mannen die zeer gewelddadige klussen uitvoerden. Daarbij werd volgens de rechtbank fors geweld niet geschuwd. Ze communiceerden over die opdrachten op “onverschillige en soms grove wijze”.

Enkelen van hen werden naar de ex-man van de zus van Ridouan Taghi gestuurd om hem door handen en voeten te schieten en met een moker te bewerken. Het beoogde slachtoffer werd echter nooit aangetroffen. Pawel J. (29) en Robert M. (40) kregen met respectievelijk zes jaar en acht maanden en zeven jaar cel de hoogste straffen.

De Polen zouden door Krystian M. naar Nederland zijn gehaald voor criminele klussen, stelde het OM eerder. M. is een van de verdachten in het proces rond de moord op Peter R. de Vries. De groep bestond volgens het OM uit vijf Polen, maar de rechtbank heeft een van hen vrijgesproken.