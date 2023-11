Elf filmmakers weg bij IDFA om statement over pro-Palestijnse leus

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) zegt dat in totaal elf filmmakers zich hebben teruggetrokken naar aanleiding van het vermeend monddood maken van activisten die tijdens de openingsavond pro-Palestijnse uitingen deden.

Onder anderen de Palestijnse Basma al-Sharif, die een juryrol vertolkte en vier van haar korte films zou presenteren, heeft zich teruggetrokken, meldde NRC maandag al. Ook de Filipijnse filmmaker Miko Revereza (van de film Nowhere Near), de Iraanse Maryam Tafakory (Mast-del) en de Britse Charlie Shackleton (Lateral) doen niet langer mee.

Op de eerste avond kwamen activisten van Workers for Palestine het podium op en toonden een spandoek met de leus “From the river to the sea, Palestine will be free”. Zij kregen applaus, onder meer van artistiek directeur Orwa Nyrabia van IDFA. Israëlische producenten en filmmakers reageerden daar vervolgens weer op in een open brief en veroordeelden zijn reactie. In hun ogen staat de leus symbool voor de vernietiging van de Israëlische staat. IDFA kwam met excuses, maar die konden worden geïnterpreteerd alsof het festival juist de kant van Israël had gekozen en pro-Palestijnse activisten monddood wilde maken.

“IDFA is een festival dat een podium wil bieden aan makers om hun documentaires te vertonen en het werk voor zich te laten spreken. Het raakt ons als festival als makers zich hier niet prettig bij voelen en hun films terugtrekken”, laat een woordvoerster van het festival aan het ANP weten. “We zijn er juist om makers alle vrijheid te geven.”