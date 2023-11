In de nacht van maandag op dinsdag is een explosief afgegaan bij een horecapand aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West. De politie bevestigt berichtgeving hierover van AT5. Het pand is beschadigd geraakt. Er raakte niemand gewond.

De ontploffing vond plaats rond 03.40 uur. Volgens AT5 ging het om een sushirestaurant. De politie heeft nog niemand aangehouden.