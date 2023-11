Een 67-jarige man uit Veenendaal is om het leven gekomen nadat hij maandagavond op de fiets in botsing was gekomen met een auto. Na het ongeluk werd de man met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Later is hij overleden, meldt de politie dinsdag.

Het ongeval gebeurde maandag rond 19.15 uur op de Duivenwal in Veenendaal. Hoe het kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar en is op zoek naar getuigen.