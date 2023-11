KLM tevreden over opschorten krimpplan Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM is tevreden met het besluit van minister Mark Harbers (Infrastructuur) om zijn plan op te schorten om het aantal vliegbewegingen op Schiphol al volgend zomerseizoen te beperken tot 460.000. Volgens KLM is dat “een belangrijke stap om retaliatie te voorkomen en te kunnen blijven vliegen op de Verenigde Staten”.

Door de gedwongen krimp zou de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue haar start- en landingsrechten op Schiphol verliezen. Het Amerikaanse ministerie van Transport schaarde zich achter JetBlue en kondigde aan mogelijke tegenmaatregelen te treffen. Daardoor zou KLM geraakt kunnen worden. Maandag overlegden het Amerikaanse ministerie van Transport, de Europese Commissie en de Nederlandse overheid in Brussel over de kwestie.

KLM-topvrouw Marjan Rintel zei eerder op de dag op een luchtvaartcongres in Amsterdam nog te hopen op een oplossing voor de ruzie met de VS over de krimp van Schiphol. Rintel benadrukte het juiste gebruik van de zogeheten Europese Balanced Approach-procedure, die voorschrijft hoe een land moet omgaan met het beperken van geluidsoverlast op een luchthaven. Het invoeren van de geplande krimp van Schiphol is nadrukkelijk niet de weg vooruit, aldus Rintel.

In de reactie zegt KLM verder dat is “afgesproken met een aantal aangekondigde maatregelen uit het plan, zoals schoner, stiller en zuiniger vliegen, versneld aan de slag te gaan om vermindering van geluidshinder te realiseren”.