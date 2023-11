KNMI ziet na extreem natte weken neerslagrecord in zicht komen

Dit jaar is volgens het KNMI “hard op weg” om het natste te worden sinds de metingen in 1906 begonnen. Sinds half oktober viel een recordhoeveelheid neerslag in Nederland voor deze tijd van het jaar. Als dat in december doorzet, zou volgens het instituut het record uit 1998 weleens verbroken kunnen worden.

In dat jaar viel opgeteld 1109 millimeter regen. Als al dat regenwater zou worden opgevangen, dan zou het land bedekt zijn “met een laag water van ruim een meter”, legt het KNMI uit in een klimaatbericht.

De klimaatexperts van het instituut kunnen nog niet met zekerheid zeggen hoe de neerslagpatronen zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Het is wel vrij duidelijk dat onder invloed van klimaatverandering de zomers droger worden en de winters natter. Hoe sterk die effecten zijn, verschilt echter van rekenmodel tot rekenmodel. “In ongeveer de helft van de modellen neemt de winterneerslag sterker toe dan de afname in de zomer, in de andere helft is dat andersom.”

Het jaar 2023 verloopt qua neerslag zeer grillig: in de lente was het net als nu uitzonderlijk nat, maar in juni was het juist heel droog. Vervolgens ging het in de zomermaanden juli en augustus juist weer meer regenen dan normaal.

Volgens het KNMI zijn de natte weken van de afgelopen tijd “dramatisch voor veel boeren, die door te natte akkers hun oogst niet kunnen binnenhalen”.