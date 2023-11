Man uit Belarus verdacht van doodsteken trucker op Hazeldonk

Een 57-jarige man uit Belarus is maandag opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht een 25-jarige landgenoot te hebben doodgestoken op de parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk. De man werd in het noorden van Nederland gearresteerd en zit vast, meldt de politie. Over een motief is nog niets naar buiten gebracht.

Het slachtoffer werkte voor een transportbedrijf uit Litouwen en moest een lading in het midden van Nederland afleveren. Op zaterdag 21 oktober werd hij neergestoken op de parkeerplaats bij de grens tussen Nederland en Belgiƫ, ten zuiden van Breda. Een andere vrachtwagenchauffeur vond hem en sloeg alarm. Ondanks reanimatie overleed het slachtoffer ter plekke aan zijn verwondingen.