Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek van D66 en SP om een debat over de oorlog in de Gazastrook. Mogelijk vindt het debat deze week nog plaats zoals beide partijen voorstellen.

“Als het agendatechnisch kan”, steunt het CDA het debat donderdag, laat Derk Boswijk weten. Die dag is er in de middag eerst nog een rondetafelgesprek in de Kamer met deskundigen over het humanitair oorlogsrecht.