Minster: staakt-het-vuren pas mogelijk als beide partijen stoppen

Hulporganisaties roepen het demissionaire kabinet op te pleiten voor een staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. De oproep voor een humanitaire pauze door het kabinet gaat de organisaties niet ver genoeg. Volgens minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) is een staakt-het-vuren echter pas mogelijk als beide partijen daartoe bereid zijn.

De landen van de Europese Unie riepen deze week nog op tot humanitaire pauzes om hulpgoederen naar de Gazastrook te kunnen brengen. Daar zitten ruim 2 miljoen mensen opgesloten in een kuststrook die zwaar gebombardeerd wordt door Israël als vergelding voor de aanval van Hamas. De hulporganisaties zeggen dat humanitaire pauzes te kort duren om goed hulp te kunnen geven aan de mensen in Gaza.

Gevechtspauzes zijn “echt heel belangrijk en heel erg noodzakelijk”, aldus de demissionaire minister. “Voor een staakt-het-vuren is het uiteindelijk randvoorwaardelijk dat bijvoorbeeld Hamas ook bereid is om te stoppen met vechten. Dat ze niet meer de gijzelaars hebben. Dat ze niet meer raketten afschieten. Pas als beide partijen bereid zijn om te stoppen met vechten, dan kom je tot een staakt-het-vuren.”

Nederland wil ook gewonde en zieke kinderen uit Gaza in Nederland helpen. Het Rode Kruis reageert terughoudend en zegt dat het de voorkeur heeft om de kinderen op te vangen in Egypte. “Volgens mij kunnen wij ervoor zorgen dat ze goede zorg en opvang krijgen. En als het Rode Kruis daar anders tegen aankijkt… Uiteindelijk gaat het erom dat we het beste doen voor de zieke kinderen en voor de gewonde kinderen”, aldus Bruins Slot.