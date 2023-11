NOS-cultuuronderzoek: werkdruk nadelig voor medewerkers

“De sterke focus op het maakwerk, de korte termijn en de vrijheid binnen de organisatie” hebben “een nadelig effect” op de medewerkers en de veiligheid op de werkvloer bij de NOS. Dat stelt onderzoeksbureau CuLTR Diagnose, dat een onderzoek naar de werkcultuur bij de omroep uitvoerde. Wel voelen medewerkers zich over het algemeen veilig.

Het onderzoek werd vorig jaar opgezet na een artikel van de Volkskrant over wangedrag op de werkvloer van Studio Sport. Zo had presentator Tom Egbers een affaire gehad met een jongere vrouwelijke collega, gaf hij later toe. De presentator vertelde erg “verdrietig” te zijn door de situatie, maar erkende dat de cultuur bij NOS Sport “moet veranderen”.

Percentages over de veiligheid op de werkvloer wil de omroep niet delen. Ondanks de volgens de omroep hoge mate van tevredenheid, “worden ook ongewenst gedrag en ongewenste vormen van communicatie ervaren”, aldus het onderzoeksbureau.

Het onderzoeksbureau constateert dat veel medewerkers behoefte hebben “aan meer feedback op hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. De organisatie en de werkwijzen zijn onvoldoende ingericht op evaluatie en feedback.” Zo zouden leidinggevenden in sommige gevallen te veel mensen onder zich hebben en zou de koers op lange termijn niet helder zijn.

Een deel van de medewerkers geeft aan zich op sommige onderwerpen niet altijd makkelijk uit te spreken en lastige gesprekken soms uit de weg te gaan. Ook daarover geeft de nieuwsorganisatie geen percentages. Aanspreken op gedrag is volgens de onderzoekers “geen vanzelfsprekendheid”.