Ollongren verwelkomt nieuw idee over NAVO-toetreding Oekraïne

Een nieuw voorstel om het niet-bezette deel van Oekraïne spoedig al lid te maken van de NAVO is een creatief idee, vindt defensieminister Kajsa Ollongren. Ze benadrukt wel dat Oekraïne op den duur sowieso zal toetreden tot de westerse militaire alliantie.

Zolang de oorlog van Rusland tegen Oekraïne voortduurt, is het moeilijk voor het land om lid te worden van de NAVO. Het bondgenootschap zou dan verplicht zijn zich rechtstreeks in de strijd te mengen, en dat wil het juist voorkomen. Maar om politiek en economisch overeind te blijven en de strijd te kunnen voortzetten moet Oekraïne wel zeker weten dat het op zijn bondgenoten kan blijven rekenen. Daarom stelt de voormalige NAVO-chef Anders Fogh Rasmussen een tussenweg voor.

Oekraïne zou volgens hem volgend jaar al lid kunnen worden van de NAVO, maar krijgt haar vermaarde veiligheidsgarantie dan alleen voor het grondgebied dat het nu in handen heeft. Dat moet Rusland afschrikken die delen van Oekraïne nog aan te vallen. Oekraïne zou troepen kunnen vrijspelen om bezet gebied te heroveren.

“Dit is een nieuwe denkrichting”, zegt Ollongren bij aankomst in Brussel voor overleg met Europese collega’s. “Ik verwelkom echt dit soort creatieve ideeën. We zullen het zien.”