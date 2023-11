OM: bende moordde met huiveringwekkend gemak en gewetenloos

Het gemak waarmee de vermeende leden van een Amsterdamse moordbende tussen 2013 en 2015 beschikten over leven en dood is “huiveringwekkend en getuigt van absolute gewetenloosheid”. Dat zeiden de aanklagers dinsdag in de rechtbank op Schiphol bij het begin van hun requisitoir in het hoger beroep van vijf mannen die deel zouden hebben uitgemaakt van de groep.

De strafzaak tegen de vijf draait om de moorden op op Alex Gillis in Zaandam (februari 2014), de ‘vergismoord’ op de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam (juli 2014) en de liquidatie van vermeend huurmoordenaar Massod Amin Hosseini in Amsterdam-Osdorp (september 2014). Een deel van de verdachten wordt daarnaast beschuldigd van het voorbereiden van een moordaanslag op een neef van Gillis.

Volgens het OM was de groep – voortgekomen uit de organisatie van de in 2013 doodgeschoten crimineel Gwenette Martha – buitengewoon professioneel georganiseerd. Zo kon de bende onder meer beschikken over gepantserde auto’s, wapens, cryptotelefoons, bakens, spotters en huurmoordenaars.

Ronduit schokkend noemden de aanklagers de manier waarop de bendeleden via de cryptotelefoons in versleutelde berichten onderling over de slachtoffers spraken. “Deze hond moet weg”, “Die kankervetlap moest allang gaan” en “Bro! Het is ‘Iran’ die praat. Vegen, direct!”, citeerden zij uit de uitgewisselde berichten. De achteloosheid waarmee over mensenlevens werd gesproken, noemden zij “verdorven”. Het nietsontziende geweld zoals de groep dat pleegde “tast de rechtsstaat in de fundamenten aan”.

In de strafzaak legde de rechtbank de 36-jarige Iliass K. uit Amsterdam vorig jaar levenslang op. Volgens de rechtbank had hij een coƶrdinerende rol bij de drie moorden en de voorbereiding van de nooit uitgevoerde aanslag. Zijn rol in de organisatie was volgens de rechters “essentieel en onmisbaar”, zijn manier van optreden “meedogenloos en nietsontziend”. Vier andere verdachten die in hoger beroep gingen kregen gevangenisstraffen uiteenlopend van vijftien maanden tot acht jaar cel. In de zaken van vier anderen is nooit hoger beroep aangetekend.

Dinsdagochtend noemde het OM K. – die nadat in eerste instantie levenslang tegen hem werd geĆ«ist mondjesmaat is gaan verklaren – “een calculerende verdachte, die steeds niet het achterste van zijn tong laat zien”. De strafeis tegen de Amsterdammer en zijn medeverdachten volgt naar verwachting helemaal aan het einde van de middag.