Organisator klimaatmars: spijt van verdeeldheid die is ontstaan

De Klimaatcrisis Coalitie, organisator van de grote klimaatmars die zondag in Amsterdam werd gehouden, zegt in een verklaring het vervelend te vinden dat er tijdens de mars verdeeldheid en onveiligheid is ontstaan, zowel op het podium als in het publiek. De organisatie zegt hierover in gesprek te zullen gaan “met elkaar en met onze bondgenoten, om zo te reflecteren en te leren”.

Sahar Shirzad, winnaar van de Pax Vredesduif 2023, gaf tijdens een speech op het podium haar microfoon aan een Palestijnse activiste, die de leus “From the river to the sea, Palestine will be free” uitsprak. Daarna werd de microfoon uitgezet. Even later kreeg Shirzad opnieuw het woord van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, met de opmerking dat “sommige sprekers werden afgekapt”.

Tijdens de toespraak die Thunberg daarna zelf gaf, werd ze onderbroken door een man die haar microfoon pakte en zei “niet te zijn gekomen voor een politieke bijeenkomst”. In de verklaring schrijft de Klimaatcrisis Coalitie op dat moment niet in te hebben kunnen staan voor de veiligheid van de sprekers. “Dat hadden we moeten voorkomen”, aldus de verklaring.

Volgens de organisatie was het vanaf het begin een zoektocht “naar hoe we respectvol en op verbindende wijze stil konden staan bij het leed dat het conflict in Palestina en IsraĆ«l met zich meebrengt. Het doet ons pijn dat het ons als coalitie niet is gelukt die boodschap genoeg recht te doen. We erkennen de emoties die hierbij zijn losgekomen.”