Ruim 26 jaar cel geëist voor betrokkenheid moord advocaat Wiersum

Tegen Anouar T., neef van Ridouan Taghi, is dinsdag een gevangenisstraf van 26 jaar en 8 maanden geëist voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019. Dit is de maximaal mogelijke strafeis voor de feiten waar de 30-jarige T. van verdacht wordt. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie dat T. ook nog ruim een jaar dat nog openstond van een eerdere straf uitzit.

T. is volgens het Openbaar Ministerie “de onbetwiste leider” van een groep die de moord heeft voorbereid door auto’s te stelen die door de schutters zijn gebruikt en het doen van voorverkenningen bij het kantoor en de woning van Wiersum. Volgens het OM is de moord “professioneel en grondig” voorbereid. T. heeft eerder toegegeven dat hij zich bezighield met gestolen auto’s, maar “absoluut niet” met moorden.

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, is geen verdachte in deze zaak. Wel wordt algemeen aangenomen dat de moordopdracht op Wiersum uit zijn richting komt. Wiersum was advocaat van Marengo-kroongetuige Nabil B. Eerder werd al de broer van de kroongetuige vermoord. Ook B.’s vertrouwenspersoon en tevens bekend misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vermoord.

In de omvangrijke strafzaak, die onder meer gaat over autodiefstal en de moord op Wiersum, staan in totaal tien verdachten terecht in de rechtbank in Amsterdam. Tegen een aantal medeverdachten zijn begin deze maand al straffen geëist. De 28-jarige Pool Krystian M., ook verdachte in het proces rond de moord op journalist Peter R. de Vries, hoorde twaalf jaar cel tegen zich eisen.

De politie ontdekte in de zomer van 2019 dat een door Anouar T. gehuurde garagebox in Utrecht werd gebruikt voor het stallen van gestolen wagens. Een van die auto’s is gebruikt door de uitvoerders van de moord op Wiersum. Beide uitvoerders zijn begin dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar cel.

Een neef van Taghi, Jaouad F., zou volgens het OM vanuit Marokko de moord en de autodiefstallen hebben aangestuurd. F. zit momenteel in de cel in Marokko.