Steeds meer kinderen en jongeren met diabetes type 2

Kinderartsen zien steeds vaker kinderen en jongeren met diabetes type 2 op hun spreekuur. Vaak is bij deze groepen sprake van overgewicht of obesitas. Het Diabetes Fonds en kinderartsen zijn bezorgd over deze ontwikkeling. Dit type diabetes werd vroeger vooral gezien als ouderdomsziekte.

Het Diabetes Fonds roept op 14 november, Wereld Diabetes Dag, het nieuwe kabinet daarom op om maatregelen te nemen voor een gezonde leefomgeving voor kinderen. “De noodzaak is er. De politiek moet nú lef en daadkracht tonen”, zegt Diena Halbertsma, directeur van het Diabetes Fonds. Eén op de acht kinderen in Nederland heeft overgewicht, dat weer een belangrijke oorzaak is van diabetes type 2.

“Dat de ziekte al op zo’n jonge leeftijd voorkomt, betekent dat er iets goed mis is in onze samenleving”, zegt Kinderarts Felix Kreier van het OLVG in Amsterdam. Ook zijn collega Erica van den Akker van het Erasmus MC in Rotterdam ziet steeds vaker kinderen en jongeren met diabetes type 2 of een voorstadium daarvan. “De jongste in een voorstadium was nog maar vijf jaar oud.”

Volgens Edgar van Mil van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is diabetes type 2 bij jongeren een ernstige ziekte. “Zelfs nog ernstiger dan bij volwassenen, omdat complicaties zoals schade aan nieren, ogen en zenuwen op jonge leeftijd optreden. Hoe jonger je de diagnose krijgt, hoe groter de kans op complicaties.”

Volgens het Diabetes Fonds krijgen iedere week meer dan duizend mensen de diagnose diabetes. In Nederland leven 1,2 miljoen mensen met de ziekte, van wie er 1,1 miljoen type 2 hebben. Nog eens naar schatting 1,1 miljoen mensen zitten in een voorfase van type 2.