Verdachte (17) dodelijke schietpartij Ridderkerk aangehouden

De politie heeft op het Zuidplein in Rotterdam een 17-jarige Rotterdammer aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 18-jarige man uit Ridderkerk. Het slachtoffer werd maandagavond op de Olmenlaan in Ridderkerk neergeschoten en overleed later in een ziekenhuis, meldt de politie.

De politie zocht in de omgeving naar de dader en doorzocht een woning in de nabijgelegen Rotterdamse wijk Beverwaard, maar daar zijn geen verdachte zaken waargenomen. De toedracht van de schietpartij is nog niet bekend. Het onderzoek gaat verder.