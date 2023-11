Verdachte binnendringen school Oisterwijk aangehouden

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de verwarde man die dinsdagochtend een basisschool in Oisterwijk was binnengedrongen. Dat meldt de politie dinsdag rond 12.30 uur. In de school aan de Willem de Zwijgerlaan in de Noord-Brabantse plaats zijn geen verdachte voorwerpen gevonden, aldus de politie.

De verdachte drong de basisschool dinsdagochtend binnen en gedroeg zich daar agressief. Ook waren er zorgen dat hij een explosief had achtergelaten, maar in de school is niets gevonden. De basisschool werd ontruimd en leerlingen en docenten werden opgevangen bij een zwembad in de buurt. Inmiddels zijn alle leerlingen opgehaald door hun ouders.

Naar aanleiding van het incident adviseerde Oisterwijk alle scholen in de gemeente om hun deuren de rest van de dag op slot te houden en kinderen in de pauzes niet naar buiten te laten. Ook enkele scholen in het naastgelegen Berkel-Enschot hielden uit voorzorg de deuren op slot en lieten de leerlingen niet naar buiten. Ze deden dat op eigen initiatief, meldt een woordvoerder van de gemeente Tilburg.