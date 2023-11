Verwarde man liet mogelijk explosief achter in school Oisterwijk

De verwarde man die dinsdagochtend een basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan in het Noord-Brabantse Oisterwijk binnendrong en zich daar agressief gedroeg, heeft mogelijk een explosief in het gebouw achtergelaten. Dit meldt de gemeente Oisterwijk. Of de man gewapend is, is nog niet duidelijk. De school werd dinsdagochtend ontruimd. De leerkrachten en kinderen zijn in veiligheid gebracht.

De man is dinsdag eind van de ochtend nog steeds zoek. Een eventueel motief is niet bekend. De gemeente laat weten dat de kinderen zijn opgehaald door hun ouders. Hans Janssen, de burgemeester van Oisterwijk, bezoekt de docenten.