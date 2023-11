XR betreurt vertrek prominenten om stellingname over Palestijnen

Extinction Rebellion (XR) noemt het “heel erg jammer” dat prominente aanhangers als hoogleraar Jan Rotmans en advocaat Bénédicte Ficq afstand nemen van de beweging. Dat doen ze omdat ze zich niet kunnen vinden in stellingname van XR over Israël en de Palestijnen.

“We hopen dat ze zich waar dan ook blijven inzetten voor het aanpakken van de klimaatcrisis en misschien ooit ook weer terugkomen”, zegt Berthe van Soest, die optreedt als woordvoerster van XR.

“Binnen onze beweging zijn verschillende standpunten over hoe om te gaan met de oorlog in het Midden-Oosten”, vervolgt Van Soest. “Er zijn mensen die vinden dat het heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden en het zelfs als morele verplichting voelen. Er is ook een groep die vindt dat de link met het klimaat te ver weg is om ons ermee te verbinden.”

XR is geen centraal geleide organisatie, maar een ‘decentrale beweging’. Via sociale media neemt XR Nederland echter duidelijk stelling over het conflict in Gaza. Op X schreef de beweging bijvoorbeeld: “Als er een moment is om ons uit te spreken in solidariteit met Palestina is het op een mars voor rechtvaardigheid.” Dat ging over de klimaatbetoging in Amsterdam van afgelopen weekend, waar sommige sprekers zich ook uitspraken tegen het geweld van Israël in Gaza. Zo riep een spreekster vanaf het podium de omstreden leus “From the river to the sea, Palestine will be free”.

Ficq vindt dat het klimaatprotest is aangegrepen om “op polariserende en grimmige wijze politieke standpunten te verwoorden over de Palestijnse kwestie in Gaza”. Ze voelt zich daar niet goed bij, legde ze uit op LinkedIn. Rotmans noemde het op X “zeer onverstandig als de klimaatbeweging de pro-Palestijnse weg inslaat”. Het klimaat en de kwestie Israël-Palestina “zijn wezenlijk verschillend”, vindt de hoogleraar van de Erasmus Universiteit Rotterdam.