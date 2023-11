Yeşilgöz erkent: toeslagen en Groningen waren ‘blinde vlekken’

Nederland is in de dertien jaar dat de VVD aan de macht was “redelijk goed” door een aantal grote crises gekomen, vindt partijleider Dilan Yeşilgöz. Maar er zijn ook “blinde vlekken” geweest, erkent zij in gesprek met het Radio 1 Journaal. Zij noemt met name het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen.

Hoogtepunten van vier kabinetten-Rutte wil Yeşilgöz desgevraagd niet noemen. Maar zij vindt wel dat het “over het algemeen” goed is gegaan. Behalve de economische crisis en de coronacrisis die zijn bezworen, roemt zij de “leidende rol” die Nederland volgens haar speelt op het internationale toneel.

Waar het misging, is dat ook niet alleen de VVD aan te rekenen, meent Yeşilgöz. “De VVD is wel de grootste geweest, maar we zijn nooit met 76 zetels in ons eentje aan de slag geweest.” Door “tijdig naar mensen te luisteren”, denkt zij voortaan sneller te kunnen bijsturen als beleid niet uitpakt zoals het is bedoeld.

Yeşilgöz zegt “dankbaar” te zijn dat er Kamerleden waren die de genoemde blinde vlekken zichtbaar maakten. Zij noemt in dat verband niet de naam van concurrent Pieter Omtzigt van NSC, die een hoofdrol speelde in het blootleggen van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag.