Zorgverzekeraars: voor contracten zijn ook zorgaanbieders nodig

Zorgverzekeraars vinden het onterecht dat zij de schuld krijgen van het uitblijven van contracten met zorgaanbieders voor volgend jaar. “Tijdige contractafspraken zijn de verantwoordelijkheid van twee partijen: zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het aanleveren van tijdige offertes door de zorgaanbieders is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde”, laat de koepel Zorgverzekeraars Nederland weten.

De overkoepelende organisatie reageert op de Consumentenbond. Die vraagt de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit, om in te grijpen. Zorgverzekeraars moesten uiterlijk afgelopen zondag laten weten wat de premies voor volgend jaar worden. Grote spelers als VGZ, Menzis en CZ zijn echter met vrijwel alle ziekenhuizen nog in onderhandeling. Daardoor weten klanten nog niet welke behandeling onder welke polis vergoed wordt.

Zorgverzekeraars Nederland beschuldigt de Consumentenbond van het zaaien van “onnodige onrust” onder verzekerden. Zij hebben tot het einde van het jaar de tijd om hun huidige zorgverzekering op te zeggen “en hebben tot 31 januari om een nieuwe verzekeraar te kiezen”.

Voor de verzekeraars is het moeilijk om in te schatten hoeveel geld ze volgend jaar kwijt zijn aan het vergoeden van behandelingen, en daardoor kunnen ze ook moeilijk uitrekenen welke premies daarbij horen, stelt Zorgverzekeraars Nederland. “De inkoop voor 2024 is uitdagend. Ze zien hoge energiekosten, vergrijzing, hogere lonen in de zorg en toenemende zorgkosten.”