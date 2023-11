Amsterdam ’teleurgesteld’ over uitstel krimp Schiphol

De gemeente Amsterdam laat weten teleurgesteld te zijn over het besluit van het kabinet om de geplande krimp van vluchten op Schiphol op te schorten. Dat besluit maakte demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) dinsdag bekend. Eerder was het plan om volgende zomer het aantal vliegbewegingen te laten krimpen naar 460.000. Dat is nu op de lange baan geschoven uit angst voor grote juridische bezwaren vanuit de Verenigde Staten en Europa.

“Door het onder Amerikaanse en Europese druk genomen besluit van dit kabinet komt er voorlopig niets terecht van vermindering van het aantal vluchten op Schiphol. Dit was wel een nadrukkelijke wens van omwonenden, voor ons als Amsterdams college en Schiphol. Hierdoor blijft de overlast voor de omgeving groot, wordt verduurzamen van de luchtvaart op de lange baan geschoven en is er geen rechtsherstel voor omwonenden”, aldus de Amsterdamse wethouder Hester van Buren (Lucht- en Zeehaven).

De gemeente hoopt dat een nieuwe kabinet werk gaat maken van de krimp van de luchthaven. “Amsterdam blijft pleiten voor minder vluchten en minder uitstoot van emissie. De tijden zijn veranderd en de urgentie voor het klimaat en de leefomgeving is te groot.”

Ook de gemeente Aalsmeer, die aan Schiphol grenst, is teleurgesteld en verbolgen. “De leefbaarheid, de bescherming tegen geluidsoverlast, de bescherming tegen de gevaren voor de gezondheid van de inwoners van Aalsmeer en andere omwonenden lijken daarmee op het tweede of derde plan te staan. De relaties tussen de VS en de Europese Unie staan op dit moment op een kennelijk hoger plan”, laten de burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad in een gezamenlijke reactie weten.