Aspirant-opvolger Rutte dineert met NAVO-baas

Demissionair premier Mark Rutte heeft een bezoek gebracht aan scheidend NAVO-chef Jens Stoltenberg. Rutte zou Stoltenberg wel willen opvolgen, maar het etentje van woensdag was volgens de twee bedoeld voor “regulier periodiek overleg”.

Rutte en Stoltenberg bespraken in Stoltenbergs Brusselse ambtswoning “uiteraard” de oorlog in Oekraïne en die tussen Israël en Hamas, twitterde de premier na afloop. Volgens de Noorse secretaris-generaal vonden de twee elkaar in de noodzaak om Oekraïne te blijven steunen nu het land zich opmaakt voor zijn tweede oorlogswinter. Beiden benadrukken ze het belang van de NAVO “in een wereld vol spanningen”.

Het westerse militaire bondgenootschap wil komende zomer een opvolger voor Stoltenberg aanwijzen. Rutte, die zijn vertrek uit de Nederlandse politiek heeft aangekondigd, liet onlangs vallen dat hij wel zou voelen voor Stoltenbergs baan. Maar aan een aantal veelgenoemde wensen voldoet Rutte niet, sneerde dinsdag de Estse premier, die ook kandidaat is. Zo is Rutte man en West-Europeaan, en leidt hij bovendien een land dat volgens de NAVO al jaren niet genoeg geld uitgeeft aan defensie.