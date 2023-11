AVRO-presentator en journalist Karel van de Graaf (72) overleden

Presentator Karel van de Graaf is dinsdagavond op 72-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de familie woensdag bekend. Van de Graaf was al een tijdje ziek en leed aan de ziekte van Alzheimer. Hij overleed thuis in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen.

Van de Graaf was tussen 1969 en 2007 werkzaam voor de AVRO. Hij was onder meer bekend als presentator van Televizier en twee seizoenen van Wie is de Mol?. Op de radio was hij jarenlang op Hilversum 1 een van de vaste presentatoren van het late avondprogramma Met Het Oog Op Morgen. In 1981 werd Van de Graaf beloond met de Zilveren Reissmicrofoon voor zijn radiowerk.

Op televisie was de Hilversumse coryfee in de jaren tachtig en negentig een van de bekendste gezichten van de AVRO. Hij maakte spraakmakende televisie met zijn praatprogramma Karel, dat tussen 1984 en 1999 werd uitgezonden.

Een uitzending van zijn praatprogramma Karel werd in 1984 wereldnieuws toen iemand uit het publiek opstond en tafelgast Paul Somohardjo, de tegenstander van de voormalige Surinaamse president Desi Bouterse, aanviel. Met zijn uitspraak “heren, heren” probeerde Van de Graaf de twee kemphanen tevergeefs uit elkaar te halen. De uitzending werd afgebroken, waarna er achter de schermen twee schoten werden gelost. Van de Graaf bleef hierbij ongedeerd.

Als journalist profileerde hij zich vooral als presentator van actualiteitenrubrieken Televizier (1986-1996) en Netwerk (1996-2004). Hij stond bekend om zijn uitmuntende dossierkennis en zijn gave om snel te duiden wat het nieuws was in lastige onderwerpen. In zijn talkshows toonde Van de Graaf zich een scherpe ondervrager die goed naar zijn gasten luisterde. In 2006 en 2007 presenteerde hij twee seizoenen van Wie is de Mol?, als opvolger van Angela Groothuizen.