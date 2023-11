Gelderland wil tijdelijke stop zonne- en windparken

De Gelderse Provinciale Staten willen dat het college tijdelijk geen besluiten meer neemt over nieuwe wind- en zonneparken. De partijen willen dat het college eerst “inzicht” vergaart in de problemen die er zijn met het volle elektriciteitsnet in Gelderland. Wat dit plan betekent voor het halen van de klimaatdoelen in de provincie, is niet direct duidelijk.

Gelderland behoort tot de provincies waar de problemen met het stroomnet het grootst zijn, zo kwam in oktober naar voren in cijfers van Netbeheer Nederland. In Gelderland staan al 1500 bedrijven op de wachtlijst voor aansluiting op het net. Zij moeten dus wachten op de vestiging of uitbreiding van hun bedrijf. Verstopping van het energienet wordt ook wel netcongestie genoemd.

“Bij een nog verder oplopende netcongestie zal dit zelfs voor woonwijken, individuele woonhuis- en/of bedrijfsaansluitingen kunnen gelden”, schrijven de Gelderse partijen (initiatiefnemer BBB en VVD, SGP en JA21). Ook het CDA, de ChristenUnie en FVD stemden voor. De partijen willen dat het college inzichtelijk maakt hoe groot de problemen zijn en tot dat moment “pas op de plaats” maakt met nieuwe initiatieven voor bijvoorbeeld grote wind- en zonneparken. Dat betekent dat het college aanvragen voor nieuwe initiatieven pas behandelt als er meer informatie over de problemen met het stroomnet is, aldus BBB-fractievoorzitter Rik Loeters. Die informatie moet er in het tweede kwartaal van volgend jaar zijn.

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil (CU) zei dat de “juridische consequenties” van het voorstel op dit moment niet duidelijk zijn. Vanwege de “complexiteit” van het onderwerp kan het college pas later iets zeggen over de gevolgen van de motie. Dat leverde bezwaar op van onder meer D66. Normaal gesproken zegt het college tijdens een debat wat het vindt van een voorstel. Vreugdenhil merkte nog wel op dat het college niet verplicht is om een motie over te nemen.

Statenleden van andere partijen vroegen zich af hoe dit idee strookt met het coalitieakkoord, dat werd opgesteld door BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP. In het akkoord staat dat de provincie zich houdt aan de afspraken over de zogenoemde regionale energiestrategie├źn, waarin staat hoe doelen voor duurzame opwekking van elektriciteit en warmte worden behaald. Een motie van GroenLinks waarin de Staten vragen “door te gaan met windprojecten die invulling geven aan de regionale energiestrategie├źn”, werd eveneens aangenomen. Ook VVD, CDA en CU stemden voor.