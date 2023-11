GL-PvdA dient wetsvoorstel in: abortus uit Wetboek van Strafrecht

GroenLinks-PvdA dient woensdag een initiatiefwetsvoorstel in om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Abortus is zorg en geen misdaad, vindt initiatiefnemer Corinne Ellemeet, die het wetsvoorstel woensdag indient. Door het strafrecht als vertrekpunt te nemen voor abortus, criminaliseer je de arts en stigmatiseer je degene die de abortus krijgt, zegt het vertrekkend Kamerlid.

Artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat degene die een abortus uitvoert, strafbaar is, tenzij de abortus wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of een ziekenhuis. Dit mag alleen onder voorwaarden, die in de Wet afbreking zwangerschap staan. De Wet abortus is zorg van GL-PvdA schrapt artikel 296 in het wetboek. Daardoor is abortus niet langer een strafbare verrichting, maar een recht.

Gezien de ontwikkelingen in binnen- en buitenland is het meer dan ooit belangrijk om abortus en zelfbeschikking zo goed mogelijk wettelijk te verankeren, benadrukt Ellemeet. “In veel landen – Polen, Hongarije, ItaliĆ«, de VS – staat het recht op abortus onder druk of is het zelfs helemaal verboden. Zorgelijk zijn de ontwikkelingen in eigen land, met gevestigde en nieuwe partijen die het niet zo nauw nemen met rechten van vrouwen.”

Ellemeet heeft, samen met andere partijen, eerder wetsvoorstellen ingediend om de abortuswetgeving aan te passen. Zo is de verplichte bedenktijd geschrapt en is het inmiddels mogelijk dat huisartsen de abortuspil voorschrijven.

Het wetsvoorstel wordt door een nieuwe Tweede Kamer behandeld. Ellemeet zal het zelf niet meer verdedigen. Na de verkiezingen keert ze niet terug in de Kamer.