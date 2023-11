Honderden kregen slachtofferhulp na schietpartijen Rotterdam

Na de dodelijke schietpartijen in Rotterdam eind september hebben honderden mensen nazorg gekregen van Slachtofferhulp Nederland. Ruim 250 mensen werden een-op-een geholpen, waarvoor tientallen medewerkers van de organisatie zijn ingezet. Aan het Heiman Dullaertplein kwamen op 28 september de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy om het leven na te zijn neergeschoten. Docent en huisarts Jurgen Damen (43) werd doodgeschoten in een collegezaal van het Erasmus MC. Rotterdammer Fouad L. zit vast als verdachte.

Doordat de schietpartijen in Rotterdam op twee drukke plekken waren, raakten veel mensen betrokken, van wie zo’n 45 direct, aldus Slachtofferhulp woensdag. Zij waren bijvoorbeeld getuige of hielpen een slachtoffer. Ook hebben medewerkers van het Erasmus MC tijdelijk vastgezeten in het gebouw. “Je bent dan misschien niet direct getuige van de schietpartij, toch kan dit een ingrijpende ervaring zijn geweest”, zegt teamleider van de organisatie Nik√© van Nes.

Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland zijn de afgelopen tijd aanwezig geweest bij zo’n 25 groepsbijeenkomsten. Hierbij werd opvang geboden aan vele honderden betrokkenen, aldus de organisatie. Deze werden georganiseerd door de gemeente Rotterdam en GGD GHOR.

Volgens Slachtofferhulp hebben betrokkenen last van stressklachten zoals slaapproblemen, herbelevingen of concentratieproblemen. De organisatie zegt hen ook de komende tijd te ondersteunen.