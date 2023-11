Jeugddetentie geëist voor betrokkenheid vechtpartij Bijlmer ArenA

Het Openbaar Ministerie heeft 120 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 91 dagen voorwaardelijk, tegen een 19-jarige man die afgelopen mei betrokken was bij een vechtpartij op het station Bijlmer ArenA. Hierbij raakte een onbekend gebleven man gewond en kwam hij op het spoor terecht. De verdachte heeft al een tijd in voorarrest gezeten en hoeft wat het OM betreft niet de cel in.

Een grote groep belaagde het slachtoffer, sloeg en schopte hem en duwde hem uiteindelijk op het spoor. Verdachte Maik van der B. heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft geslagen en geschopt en zegt veel spijt te hebben. Toen het slachtoffer op het spoor terechtkwam, was Van der B. echter al weggelopen. “Ik vind het echt niet kunnen wat daarna gebeurde”, vertelde hij woensdag in de rechtbank Amsterdam. “We hebben hem al geslagen, klaar. Waarom gooi je hem op het spoor?”, zei hij.

Aanleiding voor de vechtpartij zou zijn geweest dat het slachtoffer een bekende van Van der B. ineens zou hebben gekust. Het slachtoffer zou daarna ook nog hard aan de haren van Van der B. hebben getrokken. De officier van justitie noemde dit “onwenselijk gedrag”, maar “dit staat in geen enkele verhouding tot de geweldsexplosie die daarna plaatsvond”.

Een getuige zag dat het slachtoffer flink was toegetakeld. Hij zou tegen deze getuige hebben gezegd dat hij geen politie erbij wilde halen. Van der B. vertelde de rechtbank dat het verhaal op het station ging dat er een pedofiel rondliep.

De vechtpartij was op 5 mei dit jaar, rond 21.30 uur ’s avonds. Naast Van der B. zijn nog meer mensen opgepakt. Vijf van hen worden ook vervolgd. Omdat zij allen minderjarig zijn, worden deze strafzaken achter gesloten deuren behandeld. Alleen Van der B. moest woensdag op een openbare zitting in de rechtbank verschijnen.

Zijn advocaat probeerde nog om de zaak van Van der B. ook achter gesloten deuren te laten behandelen, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Hij vindt dat Van der B. – die een blanco strafblad heeft – niet meer dan een (voorwaardelijke) taakstraf zou moeten krijgen.