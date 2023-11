Kamer praat na verkiezingen over oorlog tussen Israël en Hamas

De Tweede Kamer debatteert na de verkiezingen van volgende week woensdag over de oorlog in Gaza. Het debat vindt zeer waarschijnlijk plaats op de donderdag na de stembusgang.

De aanvragers van het debat, D66 en SP, wilden nog deze week over de zaak praten, maar een meerderheid steunde woensdag het CDA-voorstel om te wachten tot demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) een hele reeks vragen over de oorlog tussen Israël en Hamas heeft beantwoord.

D66’er Sjoerd Sjoerdsma noemt het uitstel, dat werd gesteund door VVD, PVV, CU, FVD, BBB en SGP, “zeer spijtig”. Jasper van Dijk (SP) omschrijft het als een “enorme tegenvaller” en vindt dat de rechtse meerderheid het kabinet zo uit de wind houdt.

Aanleiding voor het debatverzoek was een bericht in NRC waarin een vertrouwelijk document van de Nederlandse defensieattaché in Tel Aviv wordt geciteerd. Daarin staat onder meer dat Israël “onevenredig geweld” gebruikt in de oorlog met Hamas in Gaza.