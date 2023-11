Meer dan 400 mensen Noordoostpolder melden zich na fout stempassen

Zo’n 420 mensen uit de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) hebben zich gemeld nadat een fout met het bezorgen van de stempassen is ontdekt, zo wordt bevestigd na berichtgeving van Omroep Flevoland. De gemeente meldde eerder deze week dat er bij de drukker iets is misgegaan, waardoor het bezorgen van de stempassen door PostNL vertraging heeft opgelopen of zelfs helemaal misgaat.

De fout bij het drukken heeft ertoe geleid dat stempassen op verkeerde adressen zijn bezorgd, of dat ze helemaal niet arriveren. Dinsdag hebben inwoners een brief gekregen met de uitleg dat ze online of via de balie van de gemeente een vervangende stempas kunnen aanvragen als het bij hen is misgegaan.

Daar hebben dus nu meer dan vierhonderd mensen gebruik van gemaakt. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat er na woensdag een beter beeld ontstaat van hoe groot het probleem exact is. “We hebben nu geen idee hoeveel mensen verkeerde stempassen hebben.”

Eerder werd al door de gemeente gemeld dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat iemand met hun stempas gaat stemmen. “Op het stembureau wordt het legitimatiebewijs van de stemmer goed bekeken.”

In een reactie laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten op de hoogte te zijn van “enkele gemeenten waar de bezorging van stempassen is vertraagd of niet goed is gegaan”. Over het algemeen is het beeld dat “het proces van de verkiezingspost” wel voorspoedig verloopt.