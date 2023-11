Nieuwe peiling: NSC levert vier zetels in

NSC van Pieter Omtzigt levert vier virtuele zetels in ten opzichte van vorige week en komt nu uit op 25 zetels, zo blijkt uit de nieuwste peiling van I&O Research. De VVD krijgt er een zetel bij en staat nu op 27 zetels.

De twee partijen liggen zo dicht bij elkaar dat het statistisch gezien niet te zeggen is wie bovenaan staat, tekent het onderzoeksbureau aan. GroenLinks-PvdA levert een zetel in en komt uit op 23 zetels. Onderzoeker Peter Kanne maakte de nieuwste peiling woensdagavond bekend bij het tv-programma Khalid & Sophie.

VVD, NSC en GroenLinks-PvdA domineren al weken de top 3 in de peilingen. PVV kruipt bij deze laatste peiling iets dichterbij. De partij van Geert Wilders komt nu uit op 20 zetels, 2 meer dan in de peiling van vorige week. BBB blijft stabiel op 8 zetels, maar peilde in juli bij I&O Research nog 23 zetels.

Het CDA blijft stabiel op 4 zetels. Ook bij de ChristenUnie (3 zetels) verandert er niets.

D66 levert een virtuele zetel in en komt nu uit op 7 zetels, de SP wint er een en staat in de laatste peiling op 7 zetels. Partij voor de Dieren, SGP en 50Plus krijgen er allemaal een zetel bij en staan nu op respectievelijk op 6, 4 en 1 zetels. Tot nu toe stond 50Plus op 0 zetels.

Bij Volt (5), DENK (4), JA21 (1), BVNL (1) en BIJ1 (0) verandert er niets ten opzichte van een week geleden. Forum voor Democratie levert 1 zetel in en komt daarmee nu uit op 4 zetels.