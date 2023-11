OM vervolgt man voor vermeend schieten op Apache-helikopter

Het Openbaar Ministerie vervolgt een man uit Uddel die eind maart werd aangehouden voor een vermeende beschieting op een laag overvliegende Apache gevechtshelikopter met een luchtdrukwapen. Later ontkende de man dat hij daadwerkelijk had geschoten.

“Weliswaar kan niet bewezen worden dat de man inderdaad de Apache daadwerkelijk beschoten en geraakt heeft. Maar hij heeft zich naar het oordeel van het OM wel schuldig gemaakt aan bedreiging en dwang”, meldt het OM woensdag. De strafzaak tegen de man zal dienen bij de rechtbank in Zutphen. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Op 30 maart kwam er bij de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee een melding binnen dat er tijdens een oefening op een laagvliegende Apache geschoten zou zijn. Aanvankelijk werd gedacht dat de Apache geraakt was, maar daar is geen bewijs voor gevonden. De marechaussee sloeg alarm op basis van een mail die de verdachte had gestuurd naar het Bureau Geluidshinder van de Luchtmacht.

Ook in de dagen voorafgaand aan de vermeende beschieting heeft de man uit Uddel zich volgens het OM dreigend uitgelaten richting de luchtmacht. Dat zou hij hebben gedaan met mailtjes en telefoontjes.

Met zijn e-mails naar de Luchtmacht heeft de verdachte volgens het OM willen bereiken dat de Apache niet meer laag over zou vliegen. Daarentegen ligt het erf van de man binnen een gebied waar de Luchtmacht laag mag vliegen tijdens een oefening.