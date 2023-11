Onderzoek: kabinet nog niet transparant over lobby-afspraken

Het demissionaire kabinet houdt zich niet aan de eigen belofte om afspraken van ministers met lobbyisten beter te gaan bijhouden in hun openbare agenda’s. Dat concludeert de Open State Foundation, die daar onderzoek naar heeft gedaan. In negen van de tien gevallen voldoet de gegeven informatie niet aan de eigen richtlijn.

De Tweede Kamer dringt al langer aan op transparantie over de contacten van ministers met bedrijven en belangenorganisaties. Aan een lobbyregister om dat bij te houden, een wens van onder anderen Volt-voorman Laurens Dassen, wil het kabinet niet. Wel beloofde minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) om meer informatie te gaan geven via de agenda’s.

Het is de bedoeling dat bij een afspraak precies vermeld staat met wie de minister gaat praten en waarover. Daaraan werd afgelopen jaar evenwel in slechts 12 procent van de gevallen voldaan, aldus Open State Foundation. De organisatie die ijvert voor transparantie in het openbaar bestuur, noemt dat “ronduit schokkend”.