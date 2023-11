Staatssecretaris de fout in bij informatie vreemdelingenbewaring

Staatssecretaris Christophe van der Maat (Asielzaken) geeft asielzoekers in vreemdelingenbewaring niet de benodigde informatie in de taal die de asielzoeker spreekt of verstaat, terwijl hij daartoe wel wettelijk verplicht is. De staatssecretaris voldoet daarmee niet aan de eisen van de informatieplicht die de bewindspersoon heeft, oordeelt de Raad van State. De bewaring van een asielzoeker hoeft echter niet te worden opgeheven, want diegene is volgens de hoogste rechter niet in zijn belangen geschaad.

“De schending van de informatieplicht moet worden afgewogen tegen de belangen om een vreemdeling in bewaring te stellen. In dit geval weegt de schending van de informatieplicht minder zwaar dan het belang om de vreemdeling in bewaring te stellen”, oordeelt de Raad van State.

De staatssecretaris heeft voor de asielzoeker een rechtsbijstandverlener ingeschakeld, waarmee hij de reden van zijn bewaring heeft kunnen bespreken. Volgens de Raad van State is daarom “niet gebleken dat de vreemdeling door het ontbreken van een schriftelijke vertaling in zijn belangen is geschaad”.

Als een asielzoeker in bewaring wordt genomen, moet de staatssecretaris uitleggen welke mogelijkheden de asielzoeker heeft om dat besluit aan te vechten en dat hij of zij recht heeft op kosteloze rechtsbijstand. Dat moet direct schriftelijk gebeuren in een taal die de asielzoeker verstaat of spreekt.