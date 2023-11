Stemhulpen in overvloed, ook met gebruik kunstmatige intelligentie

Kiezers kunnen weer allerlei stemhulpen over de meest uiteenlopende onderwerpen inschakelen om te bepalen welke partij hun stem krijgt bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Nieuw dit jaar is OpenVerkiezingen.nl, een initiatief van Stichting Open Politiek in samenwerking met BNR dat kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om kiezers inzicht te geven in de partijprogramma’s.

“Bij het invullen van een stemwijzer krijg je omslachtige stellingen waar je niet altijd een duidelijke mening over hebt, terwijl wat de kiezer belangrijk vindt vaak helemaal niet wordt gevraagd”, aldus de makers van de AI-stemhulp. In plaats van vragen te beantwoorden, kunnen kiezers op OpenVerkiezingen.nl zelf stellingen invoeren over thema’s die zij belangrijk vinden. De tool zet vervolgens “zonder agenda” op een rijtje wat er te vinden is in de verschillende partijprogramma’s over deze onderwerpen.

Voor wie wil weten wat de partijen zelf eigenlijk van AI vinden, is er de Technologie Kieswijzer van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Ook is er een speciale stemwijzer voor wie benieuwd is naar de standpunten van partijen over bitcoin, cryptovaluta en de digitale euro.

Jongeren kunnen hun stem bepalen aan de hand van de Jongerenkieswijzer van de NJR, Young Voice van ProDemos of de Jongerenstemtest van Methode M. Er is zelfs een stemhulp voor hen die nog niet mogen stemmen: de Kidsweek Kieswijzer. Kinderrechtenorganisaties Save the Children en Defence for Children hebben ieder hun eigen stemwijzer waarin ze respectievelijk kijken naar hoe de partijen scoren op kindvriendelijkheid en kinderrechten. Voor ouders is er Kieswijs Ouders, om erachter te komen welke partij het beste past bij hun gezin.

Stichting ActionAid heeft de Feministische Partijwijzer gelanceerd waarin vijftien verkiezingsprogramma’s “zijn doorgelicht op maatschappelijke vernieuwing vanuit feministische waarden”. Voor strategisch stemadvies om meer vrouwen in de Kamer te krijgen, kan de kiezer terecht bij de stemhulp van stichting Stem op een Vrouw. Het COC zet op rainbowvote.nu uiteen hoe partijen denken over lhbti-kwesties zoals transitieverlof voor transgender personen.

Ook “de meeste sexy stemhulp van Nederland”, de Politieke Sekswijzer van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers, is dit jaar weer te raadplegen. In de Sekswijzer krijgt de kiezer stellingen voorgelegd over onderwerpen als abortus, anticonceptie en seksuele voorlichting.