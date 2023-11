Topbestuurder moet helpen in afhandeling Overijssels ‘kanaaldrama’

Een “onafhankelijk bestuurlijk kopstuk” moet gaan helpen bij de afhandeling van schades aan huizen langs het kanaal Almelo-de Haandrik. Het Overijsselse college van Gedeputeerde Staten noemt zo’n onafhankelijk aanspreekpunt naast meer persoonlijke begeleiding van bewoners “cruciaal om het vertrouwen in een goede afhandeling te herstellen”.

De topbestuurder moet iemand zijn van buiten de provincie, die alle betrokkenen op de hoogte houdt van de schadeafhandeling. Daarnaast krijgen alle bewoners één persoonlijk aanspreekpunt, zo stelt het college voor. De provincie wil deze en andere aanbevelingen uit het rapport van Mona Keijzer over het zogenoemde kanaaldrama overnemen, zo laat het college woensdag weten.

Zo zet het college ook in op het “ruimer toepassen van de bestaande schaderegeling”. Dat wil zeggen dat de provincie “niet moeilijk” zal doen over “kleine wensen”. Die wensen kunnen bewoners met hun persoonlijk aanspreekpunt doornemen. Als experts die door bewoners zelf worden aangedragen schade vaststellen dan wordt dat meegenomen in de afhandeling, mits de schade “binnen de regels valt”. Een vijftigtal bewoners was te laat met het melden van hun schade. De provincie belooft contact met deze mensen op te nemen, zodat ze alsnog gebruik kunnen maken van de regeling. Provinciale Staten beslist in december over de voorstellen van het college.

Na werkzaamheden aan het kanaal kreeg de provincie honderden meldingen van schades aan huizen, zoals verzakkingen. Een schaderegeling liep uit op een slepend conflict tussen provincie en bewoners. Provinciale Staten besloot eerder dit jaar om Keijzer als bemiddelaar in te schakelen. Zij presenteerde in september haar rapport. Bewoners zijn door onenigheid met de provincie over de hoogte van de schadevergoeding en de voorwaarden daarvoor wantrouwend geworden, concludeerde Keijzer.

Het college zegt te “begrijpen dat het vertrouwen in een goede afhandeling is beschadigd”. De provincie wil ook kijken naar “nazorg” voor het gebied, nadat de schades zijn afgehandeld. Dat gaat onder meer om versterking van de “inrichting, leefbaarheid en veiligheid” in de regio. De uitvoering van Keijzers aanbevelingen gaat extra geld kosten, aldus het college. Het gaat om een bedrag tussen de 13,5 en 16,4 miljoen euro, bovenop de 45 miljoen euro die al was begroot.