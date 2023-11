Waakhond ziet bij NSC ‘duidelijk meeste ambities’ tegen corruptie

In het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigts Nieuw Sociaal Contract (NSC) staan “duidelijk de meeste ambities” tegen corruptie en vóór integriteit en transparantie. Dat zegt corruptiewaakhond Transparency International, dat verkiezingsprogramma’s aan de hand van eigen aanbevelingen beoordeelde. NSC wordt “op enige afstand” gevolgd door GroenLinks-PvdA, Volt en D66. De partij BVNL krijgt van de hekkensluiters de meeste minpunten.

NSC krijgt van Transparency International een hoge score vanwege maatregelen die de partij voorstelt om klokkenluiders (die melding maken van een misstand) beter te beschermen en te ondersteunen. Ook krijgt Omtzigt pluspunten om zijn pleidooi voor een ‘afkoelperiode’ voor politici: zij mogen pas enige tijd na hun vertrek uit de politiek bij een lobbyorganisatie gaan werken. Ook het bezittingenregister voor Kamerleden en directe familieleden is wat Transparency betreft een maatregel die werkt tegen corruptie.

Mocht Omtzigt deelnemen aan een regeringscoalitie, “dan hopen wij dat hij ook veel van deze punten uit zijn programma zal inbrengen in een eventueel regeerakkoord, zodat er hier de komende jaren echt stappen kunnen worden gezet”, zegt Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland en voormalig Kamerlid namens D66.

Sommige maatregelen in verkiezingsprogramma’s leveren minpunten op. De SP, die Transparency International als “bondgenoot” ziet in de strijd voor transparantie, krijgt punten voor sommige maatregelen, maar ook een aftrekpunt. De socialisten willen af van de wachtgeldregeling voor politici “terwijl dit volgens Transparency International Nederland één van de belangrijkste maatregelen is om politieke corruptie tegen te gaan en een te innige band tussen politici en sommige bedrijven of sectoren te voorkomen”.

Enkele partijen krijgen alleen maar aftrekpunten voor maatregelen die corruptie volgens de corruptiewaakhond louter in de hand werken, of die de politiek minder transparant maakt. Het gaat om de PVV, FVD en BVNL. Laatstgenoemde krijgt onder meer minpunten om standpunten die volgens Transparency International de strijd tegen witwassen bemoeilijken.