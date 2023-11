Woningen ontruimd in appartementencomplex na brand in Utrecht

Bij een appartementencomplex in de stad Utrecht zijn dinsdag tien woningen ontruimd nadat er brand was uitgebroken. Twee personen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt Veiligheidsregio Utrecht.

De brand ontstond rond 21.45 uur in de portiek van het pand aan de Pagodedreef in de wijk Overvecht. Twaalf bewoners werden nagekeken door hulpdiensten. Stichting Salvage en de woningbouwvereniging kijken of de bewoners van de ontruimde woningen dinsdagavond terug kunnen keren.

Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht.