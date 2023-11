Zowel bij linkse als rechtse kiezers meerderheid voor kernenergie

Een meerderheid van zowel rechtse als linkse kiezers is voor kernenergie. 55 procent van de Nederlanders die tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen op een linkse partij hebben gestemd, noemt deze vorm van energie opwekken geschikt. Onder rechtse kiezers is dit zelfs 88 procent. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP.

In totaal vindt driekwart van de Nederlanders kernenergie een geschikte vorm van energieopwekking. Van de voorstanders zou de helft er geen problemen mee hebben als er een kerncentrale bij hen in de buurt wordt gebouwd. Zo’n 8 procent van de mensen die voor kernenergie zijn, ziet een reactor in de buurt juist absoluut niet zitten. Stedelingen zijn iets vaker tegen kernenergie dan Nederlanders die in een dorp of in de buitengebieden wonen.

Kernenergie is een belangrijk thema deze campagne. Van de drie grootste partijen in de peilingen is de VVD de warmste pleitbezorger van deze “onmisbare” techniek. De partij wil “zo snel mogelijk” richting vier grote centrales en wil ook kleine kerncentrales bouwen. Ook NSC wil de mogelijkheden voor deze kleine reactoren “actief (…) verkennen”, en wil minstens twee nieuwe (grote) centrales.

Deze partijen vinden GroenLinks-PvdA tegenover zich. Tegen de tijd dat die centrales er staan, spelen ze volgens de linkse tandem “nauwelijks nog een rol van betekenis” omdat er al zoveel zonne- en windenergie wordt opgewekt. De PVV wil wel nieuwe centrales, maar zegt niet hoeveel of in welke vorm. De BBB stelt voor “de huidige nieuwbouw van geplande kerncentrales te versnellen en aan te vullen” met kleine reactoren.

De BBB zit sinds eerder dit jaar in veel provincies aan de knoppen, waar op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de bouw van kleine reactoren. Zo’n kleine reactor zou elektriciteit kunnen opwekken zonder veel CO2 uit te stoten. Een nadeel kan zijn dat ook een kleine reactor potentieel gevaarlijk radioactief afval produceert. Het huidige kabinet wil daarnaast de kerncentrale in het Zeeuwse dorp Borssele ook na 2033 openhouden en er twee centrales bijbouwen.

De enquête is begin november uitgevoerd door Kieskompas en werd ingevuld door een representatieve groep van zo’n 2500 volwassen Nederlanders. Zij reageerden op de stelling: “Is kernenergie volgens u wel of geen geschikte vorm van energieopwekking?”