Acht mensen opgepakt bij Duits-Nederlandse actie tegen plofkraken

Zeven mannen en een vrouw uit Nederland zijn woensdag opgepakt bij een grote actie van de Duitse en Nederlandse politie tegen vermoedelijke plofkrakers. Onder de arrestanten is een mogelijke leider van de organisatie. Tien anderen zijn ook in beeld van justitie.

Justitie en politie in Osnabrück hebben de actie donderdag naar buiten gebracht. De acht verdachten zitten momenteel vast in Nederland. Het gaat om mannen van 19 tot 27 jaar oud uit Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard en Rotterdam. De verdachte vrouw is 23 jaar oud en komt uit Haarlem. Zij wordt verdacht van het witwassen van de buit.

De bende wordt verantwoordelijk gehouden voor minstens 23 plofkraken in Duitsland. De eerste daarvan was in augustus 2021 in Osnabrück, de meest recente afgelopen januari in Duisburg. De schade, niet alleen de buit maar ook de vernielingen aan gebouwen, bedraagt meer dan 5,5 miljoen euro. De Duitse justitie sluit niet uit dat de groep verantwoordelijk is voor explosies.

Zo’n 26 gebouwen zijn woensdag doorzocht, waaronder 22 in de provincie Noord-Holland. In Amstelveen werden woensdag meerdere woningen ontruimd na de vondst van explosieven in een appartement. Bij de huiszoekingen is ongeveer 100.000 euro contant geld gevonden, soms met verfsporen erop. Sommige geldautomaten hebben verf om buitgemaakt geld waardeloos en onbruikbaar te maken.

In Duitsland zijn vier autoverhuurbedrijven doorzocht. De bedrijven zelf worden niet verdacht van betrokkenheid, maar zouden wel zijn gebruikt om vluchtauto’s te huren.

Duitsland kampt al jaren met plofkraken door Nederlanders. Die gebruiken explosieven om geldautomaten open te krijgen. Vervolgens slaan ze in sportwagens als Audi’s op de vlucht. Om uit handen van de politie te blijven racen ze met snelheden tot 300 kilometer per uur over de openbare weg, aldus de Duitse autoriteiten donderdag.