Adema wil vaccin blauwtong voor nieuw knuttenseizoen

Landbouwminister Piet Adema wil dat er zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor het nieuwe knuttenseizoen medio 2024 volgend jaar, een “veilig en werkzaam vaccin” tegen blauwtong beschikbaar is. De knut draagt het blauwtongvirus over. De demissionaire minister heeft 120.000 euro beschikbaar gesteld aan de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), zodat het een model kan maken waar farmaceuten hun vaccin kunnen testen, schrijft Adema aan de Tweede Kamer.

Als er een ‘kandidaat-vaccin’ is, wil Adema die de beoordelings- en toelatingsprocedure versneld laten doorlopen. Maar ook met een versnelde beoordeling moet rekening worden gehouden dat een vaccin pas na minstens zes maanden beschikbaar komt, waarschuwt de minister. Een normale procedure neemt volgens Adema anderhalf jaar in beslag.

Tot nu toe is op meer dan 5300 Nederlandse veebedrijven in Nederland blauwtong vastgesteld. Het virus treft vooral schapen, die een besmetting vaak niet overleven. In de afgelopen periode is ruim 5 procent van de schapenpopulatie doodgegaan, schrijft Adema. Ook ziet het ministerie sterfte bij runderen en “andere diersoorten zoals geiten.”

Er is nog geen geschikt en toegelaten vaccin in Nederland en de Europese Unie.