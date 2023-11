Bij een bedrijfspand op de Laan op Zuid in de Rotterdamse wijk Feijenoord is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel brand. Bewoners van bovengelegen woningen moesten korte tijd hun huizen uit, meldt de politie.

De ontploffing vond even na 02.00 uur plaats. De politie doet onderzoek.