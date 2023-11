Grote partijen verdeeld over extra miljoenen voor Maaslijn

Het is nog onduidelijk of een nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen gehoor gaat geven aan de Limburgse oproep om de oplopende kosten voor de Maaslijn helemaal te vergoeden. De drie partijen die volgens de peilingen op de meeste zetels kunnen rekenen, reageren verdeeld.

De Maaslijn is een spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. Dieseltreinen vervoeren dagelijks zo’n 22.000 reizigers over enkel spoor. Elektrificatie van de lijn en het aanleggen van dubbel spoor had eigenlijk al jaren geleden af moeten zijn, maar het project raakte vertraagd en de kosten liepen op tot naar schatting 358 miljoen euro.

Dat is 12 miljoen meer dan volgens een vorige raming. Provincie en Rijk betalen daar beide de helft van. Limburg vindt dat het Rijk alle extra kosten zou moeten betalen en wil dat de Maaslijn wordt aangemerkt als zogenoemd rijksproject, waardoor de provincie niet voor nog meer onverwachte kosten komt te staan. Dat is tot nu toe nog niet gelukt, tot ergernis van Limburgse politici.

De laatste maanden was de bereikbaarheid van verschillende regio’s zowel in de provinciale als in de landelijke politiek een veelbesproken thema. In de Tweede Kamer werd deze herfst nog een motie ingediend door de SP, waarin de regering werd opgeroepen om aan de Limburgse wens te voldoen. Het voorstel kon niet op een meerderheid rekenen. Onder meer de VVD, D66, CDA, ChristenUnie en Pieter Omtzigt stemden tegen.

De VVD zal ook na de verkiezingen niet gaan pleiten voor het overnemen van alle extra kosten, zegt Kamerlid Fahid Minhas. Hij vindt het “goed als er in de formatie over gesproken gaat worden”, zodat het Rijk misschien wel iets meer voor Limburg kan doen. Maar een volledige dekking wordt het sowieso niet, als het aan de VVD ligt. “We moeten het schaarse belastinggeld op een slimme manier inzetten.”

GroenLinks-PvdA is juist stellig vóór het opvangen van de extra kosten. De PvdA pleit daar ook al langer voor, zegt Kamerlid Habtamu de Hoop. Hij wijst erop dat het na de verkiezingen snel geregeld kan worden, als de nieuwe Kamer over de begroting voor infrastructuur stemt. “We hoeven dus niet te wachten op een nieuw kabinet.”

Nieuw Sociaal Contract, de partij van Omtzigt en ook een mogelijke winnaar van de verkiezingen, neemt nog geen stelling in. De partij vindt “mobiliteit in de regio heel belangrijk”, aldus een woordvoerder. Maar een concreet standpunt over de bekostiging heeft de partij niet. Omtzigt stemde eerder dus wel tegen de SP-motie.