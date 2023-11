Herdenking maandag om 320 vermoorde transgender mensen wereldwijd

In Amsterdam en in Deventer is maandag een herdenking voor de 320 mensen die afgelopen jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht omdat ze transgender of ‘genderdivers’ zijn. De moorden tussen 1 oktober 2022 en 30 september dit jaar zijn bijgehouden door de Europese organisatie Transgender Europe.

In Latijns-Amerika en de Caraïben werden de meeste mensen omgebracht om hun gender. Het overgrote deel van de slachtoffers was transvrouw en de helft van de doden was migrant of vluchteling.

“Het is schokkend dat er nog altijd mensen worden vermoord om wie ze zijn”, zegt Jules Declerieux, bestuurslid van Transgender Netwerk. “Jaar in jaar uit zijn er vergelijkbare hoge cijfers. Voor ons als genderdiverse gemeenschap is het moeilijk te verteren dat er nog zo veel haat tegen ons is in de wereld.”

In Amsterdam worden de namen van alle slachtoffers voorgelezen in Boom Chicago. Ook zijn er verschillende sprekers en is er muziek te horen. In Deventer opent wethouder Rob de Geest de herdenking bij Café De Hip. Ook hier worden alle namen voorgelezen.