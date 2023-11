OM eist 12 jaar cel en tbs voor doodsteken jonge moeder

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 32-jarige Oscar de R. voor het doodsteken van zijn ex-vriendin op 12 maart dit jaar in Nijmegen. Het 21-jarige slachtoffer Sela Trip kwam die zondagmiddag om het leven in haar woning aan de Graafseweg.

Het slachtoffer had 67 steekletsels. Dit bleek donderdag in de rechtbank in Arnhem, waar De R. terechtstaat voor doodslag. Ze had negen steekwonden ter hoogte van haar haar hals en romp, waardoor ze ernstig bloedverlies leed en direct overleed. “Hij heeft haar compleet afgeslacht”, zei de officier van justitie.

De moord gebeurde in het bijzijn van een jong meisje van nog geen jaar oud, de dochter van De R. en het slachtoffer. Het meisje moest volgens de officier van justitie toezien hoe haar vader de woning binnendrong door een kapotgegooide ruit en vervolgens haar moeder doodstak. Het meisje is ernstig getraumatiseerd en heeft PTSS.

De R. belde na de steekpartij zelf het alarmnummer 112. “Ik heb mijn vriendin vermoord, kom snel, kom heel snel”, zei hij tegen de alarmcentrale. Bij aankomst van de hulpdiensten lag het slachtoffer in een grote plas bloed en droeg de verdachte zijn dochtertje op zijn arm.

De verdachte kon het volgens de aanklager niet verkroppen dat het slachtoffer Sela Trip in februari dit jaar hun relatie na 2,5 jaar had verbroken en hem uit het huis had gezet. Ze had pas een nieuwe vriend en zat met hem op de bank toen De R. de woning binnenstormde en in de keuken een mes pakte. “Ze is in haar eigen woning gedood uit bezitterigheid en jaloezie”, zei de officier, die sprak van femicide, vrouwenmoord.

De R. is in de visie van het OM verminderd toerekeningsvatbaar. Hij kampt met meerdere persoonlijkheidsstoornissen. De verdachte heeft tijdens de strafzaak de steekpartij bekend, maar hij kon en wilde niets vertellen over de gebeurtenissen. Hij zei wel dat hij zich vernederd voelde toen hij zijn ex op de bank zag zitten met een ander, in de maand nadat hij uit huis was gezet. Op de vraag van de rechters dat zijn dochtertje mogelijk alles van de steekpartij heeft gezien, antwoordde de verdachte: “Ik hoop het niet”.

De moeder van Sela Trip liet een slachtofferverklaring voorlezen. “Je gunde haar geen vrijheid, je gunde haar het leven niet. Je hebt je eigen dochter wees gemaakt”, zei ze.

De rechtbank doet donderdag 30 november uitspraak.